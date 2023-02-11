Bakan Kirişci: Yarseli Barajı’nın patladığı iddiaları asılsızdır

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'da Yarseli Barajı’nın patladığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunun altını çizerek, "Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.



Benzer bir dezenformasyonun Atatürk Barajı ile ilgili de üretildiğini hatırlatan Kirişci, durumu yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirdiklerini söyledi.



Yarın da Hatay’daki barajları yerinde inceleyecekleri bilgisini veren Kirişci, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır" uyarısını yaptı.

Konuya ilişkin Hatay Valisi Rahmi Doğan da bir açıklama yaptı.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."