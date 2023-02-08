Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını belirterek ''Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz.'' dedi.

Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde

Haberi Görüntüle

Sağlık Bakanı , "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz.'' diye konuştu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor.''

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...