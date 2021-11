Bakan Koca: 40 bin kişi alınacak, KPSS puanına göre ÖSYM yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Yerli inaktif aşı adayı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığı müjdesini verdiğini anımsatan Koca, "Hepimizi sevindirecek yeni bir müjdeyi vermek istiyorum; özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en modern, en gelişmiş merkezi olduğunu bildiğimiz tesisin inşaatını ise gelecek yılın sonunda bitirmek istiyoruz." dedi.



Koca, dünyada bu altyapıyla, bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ettiğini belirtti.



COVİD-19 TEDAVİSİNDE KULLANILAN MOLNUPİRAVİR İLACI



Bakan Koca, milletvekillerinin, Covid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir isimli ilaca ilişkin sorularına karşılık, bu ilacın FDA onayı aşamasında olduğunu, İngiltere'de ise ilaca onay verildiğini söyledi.



Bu ilaçla ilgili geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilk defa zorunlu lisans verildiğini dile getiren Koca, "Yani ülkemizde bunu bütün firmalara da bildirdik; 'bu ilaçla ilgili bize müracaat edebilirsiniz'. Zorunlu ruhsat kapsamında değerlendireceğimizi, ruhsat vereceğimizi, devamında da vatandaşlarımızı erken dönemde buluşturacağımızı ifade ettik. 700 dolar olan ilacı, 30-35 kat oranında daha ucuz maliyetle olacağını tahmin ettiğimiz ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşlarımızla buluşturacağımızı ümit ediyorum. Bu da ikinci müjde olsun." diye konuştu.



"SMA BİLİM KURULU'NU GELECEK HAFTA TOPLUYORUZ"



Sağlık Bakanı Koca, SMA hastalığına ilişkin sorulara karşılık, bu konunun hassasiyetine dikkati çekti.



Tip-1 SMA hastalığının tedavisinde kullanılan en yaygın ilacın nusinersen etken maddeli Zolgensma isimli ilaç olduğunu ve bunun ücretsiz olarak hastalara sağlandığını belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"SMA Bilim Kurulu'nu gelecek hafta topluyoruz. Bugüne kadar Zolgensma isimli ilacı üreten firma bize sonuçlarının etkili olduğuyla ilgili bilgileri vermedi. Son 3-4 aydan bu yana özellikle bazı hasta gruplarında faydalı olabileceğiyle ilgili yayınlar çıkmaya başladı. Bu nedenle SMA Bilim Kurulu gelecek hafta toplanmış olacak. Bu ilacın hangi hastalar için kullanılabileceğini, uygunluğunu tespit ederek bunu da ilan etmiş olacağız. Devletimiz hastalarına her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacaktır, bundan emin olabilirsiniz."



SMA ile mücadele ve hastalığın önlenmesi amacıyla buna ilişkin testlerin de evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına alındığını dile getiren Koca, tanı kitlerine ilişkin ihale sürecinin 3-4 haftadan bu yana devam ettiğini, pazarlık usulü gerçekleştirilen ihale sürecinin demo üzerinden 700 kez yapıldığını ve neticelendirildiğini kaydetti.



Bakan Koca, ihalede olması gereken en uygun maliyet noktasına gelindiğini belirtti.



Söz konusu taramaların yenidoğanlarda da yapılacağını söyleyen Koca, "Yenidoğan bebeklerimize de topuktan kan alınarak SMA taramasını yapıyor olacağız. Çünkü bu tedaviyi belirliyor olacak. Özellikle belirti olmadığında, ne kadar erken dönemde tanı konulur erken dönemde tedavi başlanırsa sonuç alabilirliğimiz o kadar fazla olmuş olur. Bu çerçevede erken tanıyı koymak için her doğan bebeğe bu taramayı da yıl bitmeden başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.



Koca, öksürtme cihazlarının geri ödeme listesine alınmasıyla ilgili SGK nezdinde yazıların yazıldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuyla ilgili olumlu düşündüğünü ve konunun takipçisi olduklarını belirtti.



40 BİN SAĞLIKÇI ATAMASI



Sağlık Bakanı Koca, 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin de "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak." bilgisini verdi.



Koca, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti unvanlarında alımların olacağını da sözlerine ekledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI



Sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini çok önemsediklerini belirten Koca, "Komisyona bir torba yasa geleceğini vekillerimizden öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanlık olarak çalışanlarımızın özlük haklarıyla ilgili taleplerimizi ilettik, bu konuya en az bizler kadar önem verdiğinizi biliyor ve görüşmeler sırasında kıymetli desteklerinizi bekliyoruz. Öneri anlamında, özellikle sabit ek ücretin artırılarak genel bütçeye aktarılması, mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak yeniden getirilmesi, emeklilikte de önemli oranda bir düzenleme yapılması." diye konuştu.



Daha önce bir ek gösterge düzenlemesinin yapıldığını ama çalışanlar için geçerli olmadığını anımsatan Koca, "O noktada da bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz ve en az hakim arkadaşlarımız kadar bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ REFORM NİTELİĞİNDE DÜZENLEMELER GÜNDEMDE



Sağlık Bakanı Koca, asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili sorunların da bulunduğunu dile getirerek, "Bu noktada reform niteliğinde bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. Mart ayındaki sınavda da geçerli olmasına çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bunu netleştirmek istiyoruz. Özellikle uzmanlıkla ilgili bildiğiniz gibi 4. sınıftan itibaren tıp öğrencilerimiz dershaneye gider. 4, 5, 6'ncı sınıfta okulla pek ilişkisi olmaz demek istemiyorum ama genelde pratikte uygulama böyle." ifadelerini kullandı.



Bununla ilgili yeni planlamalara değinen Koca, "Soruların çekirdek müfredattan sorulması, dershanelerdeki küçük nüanslarla farklılığın oluşturulmasının önüne geçilmesi gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla çekirdek müfredattan soruların sorulması, lise başarı puanı gibi okul başarı puanının mutlak ilave edilmesi, özellikle görev süresinde beşinci, altıncı bölgelerde çalışma durumuna göre, yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanının ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Milletvekillerinin araya girmesi üzerine Bakan Koca, "Yani okulda verilen derslerden soruların sorulması, okulda bir şekilde ilginin daha yoğunlaşmasından bahsediyorum. Dershaneyi kapatmaktan bahsetmiyorum." açıklamasında bulundu.



"KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Fahrettin Koca, nitelikli kliniklerin sayısının artırılması, üniversitelerle birlikte var olan kliniklerin daha da nitelikli hale getirilmesiyle birçok alanda yaygın bir eğitimin planlanması gerektiğini söyledi.



Bu planlamaların ne anlama geldiğini en iyi tıp öğrencilerinin anlayacağının altını çizen Koca, şöyle devam etti:



"Şu anda özellikle öğrenciler TUS'ta 4-5 branş dışında tercih etmiyor. O 4-5 branşa giremediğini düşünen hekimler ise genellikle yurt dışını düşünüyor. Bizim köklü bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Hem mali durumunu hem emeklilik durumunu hem çalışma durumunu hem de uzmanlık sınavını revize etmemiz gerekiyor. Bunu da önümüzdeki sınava mutlak yetiştirmemiz gerekiyor. Yani çocuklarımız gelecekten umutlu olmalılar, istediği branşa girebilme imkanının zor olmadığına inanıyor olmalılar. Bununla birlikte asistanlık eğitimiyle nitelikli klinik sayılarının artırılmasıyla birlikte 36 saat çalışmayı da zaten biz istemiyoruz, insani bulmuyoruz. 24 saat çalışmayı da insani bulmuyorum. Hedef bana göre 16 saate doğru inmeli. Bunun bugünden yapamayabiliriz ama iki, üç yıl sonra bunun yapılabilirliğini şimdiden planlamamız gerektiği kanaatindeyim."



SAĞLIKTA ŞİDDETLE MÜCADELE



Şiddetin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Koca, bu konuda ifadelerin iş yerinde alınması, salıverilmenin önüne geçilmesi, kasten işlenen şiddet suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirildiğini anımsattı.



Bakan Koca, bu düzenlemelerin yeterli olmadığını belirterek, "Bu noktada yapılması gereken, fiziksel ortamların rehabilitasyonu, yorgunluk ve bitkinliğe yol açan aşırı iş yükünün azaltılması, malpraktis ve tazminat tehdidinden kurtulmaya yoğunlaşıyoruz. Meclis'ten geçmediğini gördüğümüz hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ile hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmemesi kabul edilmedi. Bunu da sizlerden ve yüce Meclisimizden bekliyoruz. Bütün bunlarla ekip ve dayanışma ruhunu tekrar hekim ve sağlık çalışanlarımızla kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ



Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevuların 10 dakika olarak verildiğini ve bunun birçok branş için yeterli olmadığını bildiklerini söyleyen Koca, günde ortalama 1,4 milyon hastaya bakıldığını, bunların 400 bininin acile gelen hasta olduğunu, 1 milyon kişinin polikliniklerde muayene edildiğini kaydetti.



MHRS'den her gün açılan 600 bin muayene randevusundan 450 bininin alındığına ancak 1 milyon kişinin muayene edildiğine dikkati çeken Koca, bazı branşlarda eksiklikler olduğunu belirtti.



Koca, MHRS'deki sorunun ağırlıklı olarak cildiye, göz, psikiyatri, çocuk ve yan dallar ile kulak, burun, boğaz branşlarında olduğunu dile getirdi.



"İLAÇ HAMMADDELERİNİN TEMİNİNDE SIKINTI YOK"



Hastaların bazı ilaçları bulamadığına ilişkin iddialara yanıt veren Koca, gribin geçen yıl neredeyse görülmemesi sebebiyle firmaların bu yıl da benzer durumun yaşanacağını düşünerek yeterli miktarda üretim yapmadığını söyledi.



Koca, bu yıl soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıkların oranının 3-4 kat arttığına işaret ederek, "Dolayısıyla bu anlamda bir sorun var, 'yok' demiyorum. Bununla ilgili daha çok jenerikleri mevcut, istediğiniz ilaç olmayabilir ama etken maddesi aynı veya benzer olan başka ilaçlar var. Dünyada yaşanan hammadde ve lojistik problemine rağmen ülkemizde üretilen ilaç hammaddelerinin temininde sıkıntı yok." dedi.



İlaç fiyatlarının her yıl 15 Şubat'ta düzenlendiğini anlatan Koca, şöyle devam etti:



"Bu fiyat düzenlemesi, bir önceki yılın avro kurunun ortalama yüzde 60'ı oranında yapılır. Bunu 2 ay sonra ilan ediyor olacağız. Dolayısıyla bu yıl dövizdeki artışı da görüyoruz. Bu dövizdeki artışı yer yer istismar etmek isteyenler olabilir. Eczacılar anlamında söylemiyorum, üreticiler, depocular dahil olmak üzere söylüyorum. İlaç Takip Sistemimiz var, yoğun şekilde denetim yapmak zorundayız. Bu denetimi de yoğun şekilde başlattık. Bu anlamda vatandaşımıza sorun oluşturmamak noktasında gayret içindeyiz."



Koca, Konya'daki bir hastanede oksijen tükenmesi sonucu 8 kişinin vefat ettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, "Bununla ilgili hem başhekimliğimiz, Bakanlığımız hem de Konya Valiliği soruşturma açtı. Her iki soruşturmanın bilirkişisine gidildi. Yoğun bakım ve anestezi uzmanlarının da bulunduğu bilirkişi raporunda, oksijen temini eksikliğinden kaynaklanan mağduriyet olmadığı tespit edildi." diye konuştu.



TÜİK tarafından 2020'deki ölüm sebeplerinin neden açıklanmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Koca, "O, TÜİK'in sorunu, açıkladığında hepimiz göreceğiz." dedi.



Bakan Koca, Kovid-19 nedenli ölümleri, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) belirlenen kriterler kapsamında PCR testi pozitif çıkanlara göre bildirdiklerini vurguladı.



Koronavirüs geçirenlerde hastalığın bıraktığı hasarlardan dolayı, gelecek 3 yıl boyunca mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar kayıp beklendiğini belirten Koca, "TÜİK açıkladığında en az 2 hatta 3 kat olduğunu göreceğiz. Kovid-19'un yıkıcı etkisi basit değildi, çok büyüktü. O nedenle aşı son derece önemli." ifadesini kullandı.



Görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.