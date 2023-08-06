Bakan Koca: 617 depremzede hastanelerde tedavi görüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatarak, bu süre içerisinde 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini, halen hastanelerde 617 depremzedenin tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Koca: 617 depremzede hastanelerde tedavi görüyor
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Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası verilen sağlık hizmetlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Depremin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Koca, şunları kaydetti:

"1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz."

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