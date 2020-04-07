Bakan Koca: 76 vatandaşımızı daha kaybettik (Toplam can kaybı 725 oldu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.



Koca, bugün itibarıyla toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını aktardı.



Bakan Koca, Covid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 158, olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul'un virüsü izole etmeyi başardığını duyurdu.

Virüslerin izole edilmesi aşı tedavilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım.

Fahrettin Koca, "Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor. Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul kurduk.

Bugün mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir.

Kronik hastalığı bulunanlar da risk grubuna dahil edilmiştir. Belirti göstermeyen taşıyıcıların varlığı gözardı edilmemelidir. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyor.

Test kapasitemizi artırdık. Günlük test sayısının önümüzdeki hafta 30 bini aşmasını bekliyoruz.

İzolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş azaldı. İlacı tedarik ettik, bugün ücretsiz ulaştırmaya başladık.

Alternatif tedavi çalışmaarı devam etmektedir. Ağırlıklı olarak vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ile 65 arasında olduğunu görüyoruz. 65 yaş yasağıyla beraber yaşlılardaki vaka sayısında azalma gözlemlendi.

Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10.

Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi.

Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz.

Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi.

Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak.

İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak.

Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz.

Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak."

VİDEO: İŞTE CORONA VİRÜS KODLARI (ARŞİV)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha video konferans yoluyla toplandı.

Ankara'da gerçekleşecek toplantıya Sağlık Bakanı Koca başkanlık ediyor. Ayrıca toplantıya Bilim Kurulu'na yeni eklenen Halk Sağlığı Uzmanları katıldı.

Toplantıda salgında gelinen son durumun ve alınabilecek ek tedbirlerin görüşüldü

Fahrettin Koca'nın toplantının ardından basın açıklaması yaptı.