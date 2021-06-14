Bakan Koca açıkladı: Bugün Covid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Covid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 14.06.2021 - 09:21

Bakan Koca açıkladı: Bugün Covid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı

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Türkiye'de bugün 750 bin kişi yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptırmak için randevu aldı.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" ifadelerini kullandı.

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