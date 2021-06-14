Bakan Koca açıkladı: Bugün Covid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı

Türkiye'de bugün 750 bin kişi yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptırmak için randevu aldı.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" ifadelerini kullandı.



750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021