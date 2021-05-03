Bakan Koca açıkladı: Hastane başvuruları yarı yarıya düştü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın 4. gününde Edirne Valiliği'nin ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçti.

Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.

Hastane başvuranların sayısı yarı yarıya düştü. Vaka sayısının düşme sebebi test sayısının düşmesiyle ilgili değildir. Sürecin sonunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Tedbriler sonuç veriyor. "

Edirne aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.