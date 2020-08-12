Bakan Koca, bayramda corona virüse yakalanan hastanın mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan bir hastanın mesajını "Bayram dönüşü korkusu" uyarısıyla paylaştı.

Anadolu Ajansı 12.08.2020 - 23:15 | Son Güncelleme : 12.08.2020 - 23:17

Bakan Koca, bayramda corona virüse yakalanan hastanın mesajını paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bayram dönüşü korkusu" başlığıyla, isminin açıklanmasını istemeyen bir hastanın corona virüse nasıl yakalandığını anlatan mesajını paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan corona virüs hastasının mesajı şöyle:

"Bayramın 1. günü, teyzemin geliniyle kalabalık bir misafir topluluğuna yemek hazırladık. Ertesi gün gelin pozitif çıktı. Bayramdan sonraki ilk gün şiddetli baş ağrısı duydum. Sinüzit ağrısına benziyordu. Önemsemedim. İstanbul'a döndük. Eşime, en küçüğünden en büyüğüne çocuklara da Covid tanısı kondu. Anneme, babama, dayıma, teyzeme virüs bulaştı. Onlara bir şey olacak korkusuyla gözüme uyku girmiyor."

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