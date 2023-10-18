Bakan Koca: Bölgeye Gemi Hastane göndermeye ve Sahra Hastaneleri kurmaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiğini ifade eden Koca, uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.



Birçok telefon diplomasisis gerçekleştirdiğinin de altını çizen Koca, "Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir." dedi.



Türkiye olarak bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinlilere bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazır olduklarını dile getiren Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüştüğünü ifade etti.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"



Koca'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:



"Sağlık Bakanlığı, Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti.

Uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmeler de devam ediyor.



Gazze’de Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir.



Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör ile de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.



Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen; Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz."