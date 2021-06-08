Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini açıklayarak, ''Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler'' dedi.

08.06.2021 - 19:15

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

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Aşılama planı kapsamında, öncelikli meslek grupları arasına müzisyenler ve set çalışanları da eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden 3 meslek grubuna daha aşı randevularının tanımlandığını açıkladı.

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri de yarından itibaren aşı olmaya başlayacabilecekler. Aşı hakkı e-nabız üzerinden tanımlananların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alması gerekiyor. Bakan Koca paylaşımında, "Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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