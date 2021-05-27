Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

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''Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz.'' açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, aşı programına öncelikli bir grubun daha eklendiğinin haberini verdi.

Buna göre; bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlacak.