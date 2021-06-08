Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya öğretim üyeleri ve üniversite personelleri de dahil edildi

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programına üniversite öğretim üyelerinin ve personelinin de çarşamba gününden itibaren katılacağını açıkladı.

Bakan Koca, mesajında, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." dedi.

Bakan Koca daha önce de müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılamaya başlayacağını açıklamıştı.