Bakan Koca duyurdu: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Kahramnmaraş merkezli depremlerde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen Adıyaman’ı ziyaret ederek sağlık alanındaki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Hastanelerdeki doluluk oranları ile ilgili bilgiler aktararak başlayan Koca, "Deprem bölgesindeki faal hastanelerimize ilave olarak Hatay’da 9, Kahramanmaraş’ta 7, Gaziantep’te 2, Malatya’da 1, Adıyaman’da 6 olmak üzere, 25 sahra hastanesi ile görev yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

448 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Depremde 448 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini kaydeden Koca, “Hayatını sağlık hizmetinde geçiren, bu afette kaybettiğimiz evlatlarımızı da anmak istiyorum. Onlar meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarımdı. Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı artık aramızda değil. Her birine Allah’tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı yaralı, onlara acil şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.



AFETZEDE OLARAK 252 BİN 286 HASTA BAŞVURUSU



Hastanelere başvuran depremzedelerin sayılarını açıklayan Koca, bu süreçte 252 bin 286 hasta başvurusu yapıldığını kaydetti. "Bu hastaların 9 bin 733’ü halen hastanelerimizde yatarak tedavi görmektedir." diyen Bakan Koca, "2 bin 196’sı yoğun bakımdadır." diye konuştu.