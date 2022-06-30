Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası

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Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bir hastada maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini duyuran Bakan Koca, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini belirtti.

YAKIN FİZİKSEL TEMASLA BULAŞIYOR

Bakan Koca, ''Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı'' dedi ve bir de uyarıda bulundu. Koca, hastalığın 'solunum yoluyla' değil, 'yakın fiziksel temasla' bulaştığını söyledi.