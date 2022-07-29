Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye Eczacılar Birliği heyetiyle yapılan toplantıda alınan kararları açıkladı. Buna göre, eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacak, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.07.2022 - 00:22 | Son Güncelleme : 29.07.2022 - 00:27

Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı

Sağlık Bakanı , eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacağını, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncelleneceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, dün Eczacılar Birliği başkan ve üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirterek toplantıda alınan kararları açıkladı.

Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS (İlaç Takip Sistemi) kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...