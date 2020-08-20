Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da 7 bin 507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını açıkladı.

ntv.com.tr 20.08.2020 - 20:22

Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Temmuz'da bin 507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9344'e çıkardık, bin 837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde yüzde 98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı. 

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