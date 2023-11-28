Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu.

Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
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Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'deki Türk ekiplerin üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Koca, "Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Sahra Hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha 'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

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