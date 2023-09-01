Bakan Koca: Genel salgından söz edemeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduz aşısı açısından bir sorun olmadığını açıkladı. İshal ilgili sevklerin arttığı iddialarına yanıt veren Koca, "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor." dedi.

Bakan Koca: Genel salgından söz edemeyiz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Valiliği önünde açıklamalarda bulundu. 

Kuduz aşısında herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Bakan Koca, "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor." dedi.

E-REÇETE DÜZENLEMESİ

E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye reçete yazımı söz konusu değil. Reçetenin anlaşılır olması için yapılmış bir düzenlemedir." dedi.

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