Bakan Koca: Genel salgından söz edemeyiz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Valiliği önünde açıklamalarda bulundu.

Kuduz aşısında herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Bakan Koca, "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor." dedi.



E-REÇETE DÜZENLEMESİ



E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye reçete yazımı söz konusu değil. Reçetenin anlaşılır olması için yapılmış bir düzenlemedir." dedi.

