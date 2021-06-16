Bakan Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık

Türkiye'de corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 11.00 itibarıyla uygulanan aşı miktarı 36 milyon 196 bin 8 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Gün içinde randevu, gün içinde aşı'' uygulamasını başlattıklarını duyurdu.



Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.''

BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021