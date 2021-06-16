Bakan Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık

''Gün içinde randevu, gün içinde aşı'' uygulamasını başlattıklarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım'' dedi.

DHA 16.06.2021 - 11:08

Bakan Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık

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Türkiye'de corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 11.00 itibarıyla uygulanan aşı miktarı 36 milyon 196 bin 8 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Gün içinde randevu, gün içinde aşı'' uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.''

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