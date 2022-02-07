Bakan Koca: İstanbul'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da corona virüs salgınındaki son durumu paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINA İNDİ

Bakan Koca, Twitter hesabından İstanbul'da son durumu ele aldıkları toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Koca açıklamasında, "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.

İstanbul'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88’i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız" dedi.