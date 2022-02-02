Bakan Koca: Molnupiravir ilacının kullanımına gelecek hafta başlanacak (Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama)

Son dakika haberi!

Artan vakalar Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gündeminde. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Bakan Koca, Covid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını bildirdi.



Ayrıca açıklamada Türkiye'de şu andaki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Buna rağmen Bakan Koca açıklamada "mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Açıklamada İstanbul'daki günlük vaka sayılarının iki haftada 40 binden 20 bine indiği de duyuruldu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

