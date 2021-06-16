Bakan Koca paylaştı: 1 milyonuncu aşının yapıldığı an

Son dakika haberi!

Sosyal medya hesabından, bugün 16:53 itibariyle bir milyon doz aşı yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının yapıldığı anın fotoğrafını paylaştı.

Koca paylaşımında, "1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" ifadelerini kullandı.