Bakan Koca paylaştı: 1 milyonuncu aşının yapıldığı an

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bugün 1 milyonuncu aşınının yapıldığı anı paylaştı.

16.06.2021 - 18:49

Bakan Koca paylaştı: 1 milyonuncu aşının yapıldığı an

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Sosyal medya hesabından, bugün 16:53 itibariyle bir milyon doz aşı yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının yapıldığı anın fotoğrafını paylaştı.

Koca paylaşımında, "1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" ifadelerini kullandı.

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