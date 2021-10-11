Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun" dedi.

Haberler - DHA 11.10.2021 - 08:24

Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

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