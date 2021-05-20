Bakan Koca ve Uğur Şahin birlikte açıkladı: 4 ayda 120 milyon doz Alman aşısı gelecek

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle topladı. yapılacak toplantıya Toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin'in de katıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunuyor.

"GÜNLÜK VAKA 2,5 AY SONRA 10 BİNİN ALTINA İNDİ"

Bilim Kurulu Toplantısına katılan Uğur Şahin 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurdu.

Koca, "Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.



Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi.



Şu an Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an beni dinliyorlar. Bugün özellikle Uğur Hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz" açıklamasında bulundu.

4 AYDA 120 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Bakan Koca ve Uğur Şahin, 120 milyon doz aşı içni anlaşma yapıldığını Eylül ayına kadar 120 dozun Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Buna göre ilk 30 milyon aşı Haziran ayında Türkiye'ye gelecek.

Uğur Şahin canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sorularını yanıtladı.

Koca'nın aşı mutasyonlara karşı etkilimi sorusuna, "Aşı 30'dan fazla varyantta etkili. Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler bizim gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor geliştirmiş oluyor. Bu kişilerdeki antikor seviyesi iki doz aşı olmuş gibi tespit edildi. Onlarda belki tek doz yeterli olabilir. Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz." dedi.

Bakan Koca, Uğur Şahin'i Haziran ayında Türkiye'ye davet etti. Haziran ayının ilk yarısında Türkiye'ye geleceğini dile getiren Uğur Şahin, Türkiye'de aşı üretimi ve Ar-Ge çalışması da yapmak istediklerini açıkladı.

Uğur Şahin'in ardından açıklamalarına devam eden Bakan Koca, gazetecilerinde sorularını yanıtladı. Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protekolleri oturdu. Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimde ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Bunun dışında artık özellikle yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020'den itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz. Salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini hassasiyetle belirtmek istiyorum.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Yerli aşıyla ilgili bildiğiniz gibi faz-2 çalışması bitti. Faz-3'ün başlaması da zannediyorum iki hafta içinde olacak. Bütün sonuçlar olumlu olursa Haziran başında Faz-3'e geçeceğiz Bunun dışnıda üç aşımız daha var. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum önümüzdeki iki veye üç hafta içinte faz-1 sonuçlarına bakılarak başarılı olunursa faz-2 çalışmaları başlamış olacak .Faz-3le birlikte inaktif olan ilk aşımız eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Bu anlamda ilk Türk aşımız başarıyla gündeme gelebilir.

AŞILAMA ORANLARI

Aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar ulaştı. Biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle özellikle 55 yaş üstü grubun aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmaları gerekiyor. Biz bu oranları doksan ve üzerine çıkarmaktan yanayız.

Biontech aşısı için üçüncü doz 2022 yılında öneriliyor. Bilim kurulunun önerisi ise altı ay sonra olması yönünde. Bunu değerlendireceğiz.

KADEMELİ NORMALLEŞME

Bundan sonraki süreçte on binin altına düşen bir vaka sayımız var. Artık bu virüsün nasıl bulaştığını tüm vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasakları daha azaltan bir dönemle, süreci normale döndürmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nun bununla ilgili önerisi gelecek hafta şekillenmiş olru. Haziran ayı itibariyle nasıl bir normalleşme olacağıyla ilgili bir önerimiz olacak. Kapatmaktan ziyade daha çok kişisel önlemleri sürdürmekten yanayız.

Bizim pandemiye ayırdığımız ayatak sayımız 10 bin 428. Toplam erişkin yoğun bakım sayımız ise 31 bin 732. Şu an pandemiye ayrılmış yataklarımızın neredeyse yarısına yakını boş. Bu yatakların doluluk oranı yüzde 53,49'u dolu.