Bakan Koca: Yerli aşıda Ekim ayında seri üretime geçebiliriz

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "simge bir gün" diyerek bugün saat 18'de açıklama yapacağını söylemişti. Basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca açıklamalarda bulundu.

Aşılama oranının 100 milyon doza ulaştığını söyleyen Koca, yerli aşıda da acil kullanım onayına müraccat edilecek noktaya ulaşıldığını duyurdu. Yeni varyantlarla ilgili de konuşan Bakan Koca, "Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı iki kişide var. İki vaka da İstanbul'da" bilgisini verdi.

Koca'nın konuşmasından satırbaşları:

Aşıda 100 milyon doza ulaşıldı.Saat 12.54 itibarıyla toplam aşı dozunda yüz milyona ulaştık. Yüz milyon doz aşı 84 milyona hayırlı olsun. 100 milyon doz için milyonlarca insan karar verdi ve harekete geçti. 100 milyon dozda emeği olan herkesi kutluyorum. Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılanma hızının mümkün olduğunu gösteriyor.

Şu dakikalar itibariyle 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş ve üzerinde ilk doz aşı oranımız yüzde 82. İkinci doz aşının yapılma oranı yüzde 63.

Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşının zaman kaybetmeden tam doz yapılması hayat kurtarır. Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır.

"EKİMDE SERİ ÜRETİME GEÇEBİLİRİZ"

Şu an bilimin tespit alanı dışında kalanlar hariç her sorunun bir cevabı var. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozda sağlanan koruyucu gücüne henüz toplumun çoğunluğu olarak sahip değiliz. Öte yandan virüsle mücadeleyi tüm dünyada zorlaştıran bir etken daha var o da virüsün yeni varyantları.

13 ocakta başlayan ve bugün 100 milyona ulaşan aşı seferberliğinin tam başarıya ulaşması büyük güç birliği istiyor. Aşılarımız olmakla kalmamalıyız, birbirimize aşıyı hatırlatmalıyız.

Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek duruma geldi. Onay alması halinde Ekim ayında seri üretime geçebiliriz.

MU VARYANTI

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, varyantlarla ilgili "Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı iki kişide var. İki vaka da İstanbul'da. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Bakan Koca, 12 yaş grubu ile ilgili aşılama oranını henüz yüzde 3'ü geçmediğini belirtti. Koca, "Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz.12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtık" açıklamasında bulundu.

Artan vaka sayılarıyla ilgili de konuşan Koca, "aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı" diye konuştu.

"İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRAN ÖĞRETMENLERİN SAYISI YÜZDE 77"

Bakan Koca, iki doz aşısını yaptıran öğretmenlerin sayısının yüzde 77'yi bulduğunu, en az bir doz aşısını yaptıran öğretmenlerin sayısının ise yüzde 90'ı geçtiğini söyledi.

Yüz yüze eğitim başladıktan sonra okullardaki vaka oranlarıyla ilgili de değerlenirmede bulunan Koca, "şimdilik ciddi kabul edilecek bir sayı söz konusu değil" dedi.

OKULLARDA TARAMA UYGULAMASI

Ancak Koca, Covid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını ve rastgele test yapılacağını açıkladı.

Yerli aşıyla ilgili yapılan çalışmalarına ilişkin de Koca, "İnaktif aşı olan Sinovacla birlikte TURKOVAC için bir üçüncü doz çalışması yapıyoruz. Zannediyorum ki bu çalışma yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki dönemde bu iki kıyaslamayla ilgli sonuçlar çıkacak. Faz-3 çalışması da devam ediyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla biz acil kullanım onayını bu üçüncü doz çalışmasının sonuçlarına göre değerlendirebileceğiz" bilgisini verdi.

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