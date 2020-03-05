Bakan Koca: Yurt dışından gelen 14 gün evden çıkmasın

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Singapur'da, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan kalkan uçağından inen yolcusunda corona virüs tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayı doğruladı.

Twiter hesabından bir açıklama yapan Koca,şunları kaydetti:

"Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır."

''YURT DIŞINA ÇIKAN HERKES POTANSİYEL VİRÜS TAŞIYICISI''

Yurt dışına giden ve yurt dışından gelen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı konumunda. 14 güne kadar hastalık olarak çıkmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda her an bu sınırlarımızdaki kontrolsüzlük giderek ülkemizi risk altına sokmakta. Biz de vatandaşımızı daha çok bilgilendiren adımlar atıyoruz. Çünkü en önemli unsur burada bulaşıcılığını önlemek

''ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN''

Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'de görülmedi. Yurt dışına çıkmış vatandaşlarımızın da evlerinde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. 14 gün boyunca tedbir amaçlı evlerinde kalmaları ve maske takmalarını rica ediyoruz.

Yolcu Türk vatandaşı imiş, yolcu İstanbul'da çıkmış gibi bilgiler söylentidir. Umreden dönen bütün vatandaşlarımız termal kameradan geçiriliyor. Uçağımız boş gittiği için sağlık personellerimiz ile birlikte geri dönüyorlar.

''NUMUNE SAYISI 1363''

Şu dönemde bizim çalışılan numune sayısı 1363 bunlardan pozitif olan hiçbir vaka olmadı. İran'dan gelen gözlem altına aldığımız kişi sayısı 53 kişi. Ankara'da ise Kum ve Meşed öyküsü olanlar 68 yolcu.

CORONA VİRÜS HAKKINDAKİ EFSANELER VE GERÇEKLER