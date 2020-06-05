Bakan Koca bu fotoğrafla uyardı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı uyarıda "Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" ifadelerini kullandı.

ntv.com.tr 05.06.2020 - 09:10 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 09:16

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" uyarısı yaptı.

Türkiye'de son rakamlara göre, toplam can kaybı 4 bin 630'a yükselirken, 926 Covid-19 hastası da iyileşti.

Bakan Koca paylaşımında bu görseli kullandı. Bakan Koca paylaşımında bu görseli kullandı.

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