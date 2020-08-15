Bakan Koca: Bugünlerde bütün mümkünleri düşünelim

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından maske ve mesafesi uyarısı yaptı. Koca "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi. Ayrıca "Bugünlerde bütün mümkünleri düşünelim." de diyen Bakan Koca, bu fotoğrafı paylaştı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.08.2020 - 09:30

Bakan Koca: Bugünlerde bütün mümkünleri düşünelim

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Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı

Neden bazı insanlar corona virüs tedbirlerine uymuyor? Bilimin yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü hasta sayısının 1226, ağır hasta saysının ise 656 olduğu belirterek, maske ve mesafenin önemine değindi.

Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." uyarısında bulundu.

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