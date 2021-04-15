Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Hastanelerde gece yarısına kadar randevu verilmektedir

Bakan Koca, hastanelerde gece yarısına kadar Covid-19 aşı randevusu verildiğine dikkati çekti

Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 20:01

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Hastanelerde gece yarısına kadar randevu verilmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Covid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.

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