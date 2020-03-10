Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması (Okullar tatil olacak mı?)

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.



Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakan Selçuk, paylaşımında "Corona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜS NEDİR, NASIL KORUNULUR?