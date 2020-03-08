Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin komşularının ve Avrupa ülkelerinin corona virüs salgınına karşı alınan önlemlerde yavaş kaldığını söyledi.

Anadolu Ajansı 08.03.2020 - 22:02 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 22:03

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide corona virüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" ifadelerini kullandı.

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