Bakan Koca'dan deprem bölgesinde görev yapan doktor paylaşımı

"HALA BİR RÜYAYMIŞ GİBİ NE ZAMAN UYANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"



Hatay'da görevli 112 Başhekim Yardımcısı Mehmet Tuncay Çimen, videoda depremin olduğu ilk andan itibaren kendi can güvenliklerini sağlayarak evden çıkmaya çalıştıklarını belirtti ve "Daha sonra ailemi güvenli bir noktaya aldıktan sonra Komuta Kontrol Merkezi'ne geçtim." dedi.



Burada ambulansları koordine ettiklerini, ilerleyen saatlerde ise çevre illerden destekler gelmeye başladığını anlatan Çimen, şunları kaydetti:



"Hızlı bir şekilde sahra hastaneleri ve acil müdahale üniteleri kurulmaya başladı. Buralarda hastalar stabil hale getirildikten sonra sevkleri yapıldı. Sağlık çalışanları olarak zaten ilk andan itibaren sahadaydık, hala sahada olmaya devam ediyoruz. Çalışmak zorundaydık, çünkü burada insanların gerçekten ihtiyacı vardı. Hala bir rüyaymış gibi, ne zaman uyanacağız bilmiyoruz."

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