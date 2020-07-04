Bakan Koca'dan düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısı: Meydanı gelinle damada bırakın

Sağlık Bakanı Koca, düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu,  "Düğünlerden sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 04.07.2020 - 21:57

Bakan Koca'dan düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısı: Meydanı gelinle damada bırakın

İlişkili Haberler

Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı

Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 60 yaş üstü düğüne gitmesin

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 60 yaş üstü düğüne gitmesin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geldiğini aktardı.

"Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler." ifadesini kullanan Koca, gazetelerde yer alan bir haberi de aktardı. Koca, gazetelerde çıkan, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19 vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa'da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkati çekti" haberini paylaştı.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILIYOR

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...