Bakan Koca'dan Dünya Sağlık Günü mesajı

Bakan Koca mesajında, "Sağlığınıza dikkat edin. Gelecek yıl bugün, her şey şimdikinden çok farklı olsun" çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 22:47 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 22:48

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'ne ilişkin, "Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla başlayan bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Sağlık Günü'nün Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla kutlanmaya başlandığını belirten Koca, "Bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Gelecek yıl bugün, her şey şimdikinden çok farklı olsun" çağrısı yaptı.

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