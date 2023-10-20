Bakan Koca'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı ile bir istişare yaptım. İş birliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz." dedi.

Bakan Koca'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İş birliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz.

Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla yaptığım görüşmeler çerçevesinde, Ürdün Haşimi Krallığı Sağlık Bakanı Sayın Firas İbrahim Al-Hawari ile de istişarede bulunduk. Sayın Bakanı diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticileri ile yapmış olduğum görüşmeler konusunda bilgilendirdim.

olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum. Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin iş birliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirttiler" dedi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Koca, açıklamasının devamında, "Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan iş birliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrim içi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirilirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün Ülke Ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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