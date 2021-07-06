Bakan Koca'dan ilginç aşı davetine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da otogardaki aşılama ünitesinde çekilen görüntülerle ilgili değerlendirme yaptı.

Görüntülerdeki sağlık personelinin mizahi bir tavırla vatandaşları aşıya davet ettiğini belirten Koca, "Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" dedi.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kaydedilen görüntüler tartışma konusu olmuştu.

Bir sağlık çalışanı, mobil aşı standının başında "Sinovac-Biontech" diye bağırarak vatandaşları espirili bir şekilde aşıya davet etmişti.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili ilk resmi açıklama ise dün Kütahya Sağlık Müdürlüğü'nden gelmişti. Sağlık personelinin hareketlerinin "maksadını aşan ve yanlış algı yaratan" bir davranış olduğu belirtilmişti.



Personel hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.