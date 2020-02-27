Bakan Koca'dan İran'daki Türk vatandaşlarına uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kum ve Meşhed kenti odaklı salgının giderek artmış olması ölü sayısının artması sebebiyle kara ve demiryollarıyla ilgili tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık.

Gelen vatandaşlarımız var. Karayoluyla gelmek isteyen vatandaşlarımız için sahra hastanesi üniteleri koyarak tarama yapıp emin olduğumuzda 48 saat takip edip sağlıklı olduklarından emin olduktan sonra yakın takip şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz.

İran'da bulunan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını dışarı çıkmadan bulundukları yerleri havalandırmalarını kişisel el yıkama dahil olmak üzere hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve gelmek isterlerse 14 gün gözlem altında tutulacaklarını bilmelerini istiyorum.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndan 60 kişiyi aldık, takip ediyoruz. Grip belirtisi olan 3 kişiyi hastaneye aldık."

METRODA VİRÜS ÖNLEMİ