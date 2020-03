Bakan Koca'dan, kamu personelinin yurtdışına çıkışları ve okulların tatili ile ilgili açıklama

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, bakanlığın, yeni tip corona virüs (Covid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bilim Kurulu hızla bir rehber hazırladı. 15 Ocak'ta hazırlandı. Burada enfeksiyona ilişkin bilgiler vaka tanımı yönetimi izolasyonların nasıl olması gerektiği yer aldı. Havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. Termal kamera ne kadar gösterebilir diye sorulabilir. Dünyada böyle bir durumda yapılması gereken ilk eylemlerden bir tanesi. Yüzde 7-8 olabilir kimisine göre 12 oranında.

''ATEŞLİ VAKAYI ERKEN DÖNEMDE YAKALAMAK İÇİN ÖNEMLİ''

Ateşli vakayı erken dönemde yakalamak için önemli olduğunu biliyoruz. 1 hafta 10 gün öncesine kadar Amerika termal kamera koyalım mı koymalım mı diye tartışıyordu. 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. O dönemde Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi. İran'da bu enfeksiyonun yoğunlaştığı görüldü. Kum ve Meşhed odak olmaya başladı. Erken dönemde sınırları kapattık. İran geç bildirmiş oldu 23 Şubat'ta bütün sınırları kapatmış olduk. 1 gün önce kara yolu ile giriş yapanların sayısı 3500'ü geçiyordu buradan gidenlerin 4 bine yakındı. İran ile çok yoğun bir trafiğimizin olduğunu gördük. O dönemde katı kurallar uygulanmamış olsaydı girecek bu sayısı 20 binden aşağı olmazdı.

''AVRUPA TEDBİRLERİ ALMAKTA GEÇ KALIYOR''



İtalya da genel anlamda önlem almadı. Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor halen geç kalmaya devam ediyor. Hiçbir tedbir almadı halen aynı şekilde. Şu an İtalya büyük bir sorun yaşıyor. Almanya önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak. Fransa daha büyük sorun yaşayacak. Avrupa'da var olan ilişkimiz her geçen gün yoğun bir ilişki.

''BU SALGININ ŞU ANDA TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK''

Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz bu virüs tespit edilebilmiş değil. Dün bir örnek vermiştim bu salonda şu an 100'e yakın kişiyiz sarılık veya Hepatit B taşıyıcısı hiç kimse yok demem ne kadar doğru değil ise tetkik yaparak bunu söylemem gerekiyorsa aynı şekilde tespit edilmiş corona virüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir veya bir gün sonra çıkabilir. İşin gerçekliği bu. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor. Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor.

''ENFEKSİYONUN DIŞARIDAN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ''

Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor. Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez.

''YURT DIŞINDAN GELEN KENDİSİNİ 14 GÜN EVDE İZOLE ETMELİ''



Risksiz bir ülke var.' Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Bunun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişinin, kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz.

TIBBİ MASKE YETERLİ Mİ?

Avrupa'da korkunç bir panik var. İran'dan sonra bölgede de panik havası oluştu. Tahmin edemeyeceğiniz sayıda maske talebi var. Milyonlarla telaffuz edilerek talep ediliyor. İç piyasaya fiyatı yükselten dışarıya bağlantı kuran üretici yaklaşımı gelişti. Vatandaşın ihtiyacı her şeyden önemli maske vb. malzemeye kolay ulaşması sağlanırsa fazlasını ihraç yolunu açarız. 0.2 olan maskenin 7 lira olduğu dönemdeyiz. Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli. Piyasa doymadan bu ihracatın önü açılmayacak.

''CEZAEVLERİNDE YENİ MAHKUMLARIN ESKİLERLE YAN YANA GELMEMESİ GEREKİYOR''

Cezaevlerinde yeni mahkumların eskilerle yan yana gelmemesi gerekiyor. Bu teması önlemeliyiz. Adalet Bakanlığı ile konuyu görüşeceğiz.

KAMU PERSONELİNİN YURTDIŞINA ÇIKIŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın genelgesi olabilir.

TIBBİ KONGRELER

Ulusal kongrelerdeki kişi sayısı kısıtlanmalı. Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız' konusunu Bilim Kurulu'yla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz.

OKULLARIN TATİLİ KONUSU

Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşülecek.''

''CORONA VİRÜS TANISI KONDUĞU İFADE EDİLEN ABD VATANDAŞI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ziyaretinden sonra yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı Tiran'dan Washington'a gittiğini bildirdi.



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Covid-19 tanısı konduğu haberlerinin yayıldığını belirterek, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: 60 YAŞ ÜSTÜ EVDEN ÇIKMASIN (VİDEO)