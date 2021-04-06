Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

ntv.com.tr 06.04.2021 - 18:18
Sağlık Bakanı Koca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'na yönelik sözlerine yanıt verdi.
Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.
Koca, paylaşımında "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulu'muzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.
"Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir" diyen Sağlık Bakanı, paylaşımında "Saygılı olun" ifadesini kullandı.