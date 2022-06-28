Bakan Koca'dan maske açıklaması

Covid-19 vakaları artışta... Son paylaşılan haftalık raporlara göre; haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayısı, bu hafta yaklaşık yüzde 50 arttı.

Artışa ilişkin Sağlık Bakanı Bakanı Fahhrettin Koca bir açıklama yaptı. Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca'ya maske zorunluluğunun geri gelip gelmeyeceği soruldu.

Artık grip gibi seyreden hastalığın ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Koca, "Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor" dedi.

Koca, "Grip öneminde olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun" diye konuştu.

MASKE ÇIKTI, VİRAL HASTALIKLAR ARTTI