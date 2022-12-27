Bakan Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehanesi olan doktorlara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muayenehane hekimlerinin taleplerini yapılan toplantıda ele aldıklarını belirtti.

Yeni çalışma müjdesi veren Bakan Koca, "7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek" dedi.

YENİ ÇALIŞMA TALEBİ

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.

