Bakan Koca'dan Nurdağı ve İslahiye için şebeke suyu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen illlerde incelemelerini sürdürüyor.



Gaziantep'te İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Koca, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye'deki çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Koca, 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye'de 1347, Nurdağı'nda 2 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, Gaziantep genelinde can kayıplarının 3 bin 897'ye ulaştığını, Osmaniye'de ise toplamda 993 kişinin vefat ettiğini bildirdi.



Savaşta ve afetler karşısında gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış büyük millet olduklarını vurgulayan Koca, "Deprem 11 ilimizde 13,5 milyon insanımızı bir anda etkiledi. Fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem, toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları 'Büyük devlet ne demektir?' bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı." diye konuştu.



"GAZİANTEPLİ HASTALARDAN 25 BİN 276'SI TABURCU OLDU"



Gaziantep'te 16 devlet hastanesi, 1 üniversite hastanesi, 2 toplum sağlığı merkezi, 167 aile sağlığı merkezi, sayısı 51'i bulan 112 istasyonları ve 104 sağlık evinin halen hizmet verdiğini aktaran Koca, şu bilgileri paylaştı:



"Sağlık hizmetinde boşluğa meydan vermemek amacıyla ikisi İslahiye'de, biri Oğuzeli'nde, biri Nurdağı'nda olmak üzere toplam 4 sahra hastanesi kurulmuştur. Çadır kentlerde kurulan acil müdahale ünitelerinin sayısı 16'dır. Afet, yuvalarımızla depremin ardından çok ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetinin verildiği yapıları da etkiledi. Sağlık hizmeti almaya mani durum olmadığı az önceki ifadelerimde açıktır. Bazı kurumlarımıza ait binaların hasar durumunu açıklamakta fayda görüyorum. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin A ve B blokları ile Nurdağı Devlet Hastanemiz ağır hasarlıdır. İl genelindeki diğer sağlık kurumu binalarından 6'sı ağır, 5'i orta, 169'u az hasarlı durumdadır. 54'ünde hasar yoktur.



Gaziantep'te il genelinde 627 eczane aktif olarak hizmet vermektedir. Afet bölgesinde 2 mobil eczane ile 2 sahra eczanesi depremzede vatandaşlarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaktadır. İslahiye ilçesindeki 19 eczane ile Nurdağı ilçesindeki 11 eczane, maalesef hizmet verememekte. Bu iki ilçede İslahiye ve Nurdağı'nda birer çadır eczane açılmıştır. Ayrıca, sahra hastanelerimizde müdahale çadırlarımızda eczane hizmeti verilmektedir."



Bakan Koca, depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalardan 25 bin 276'sının taburcu edildiğini, 656 hastanın tedavisinin serviste, 96'sının ise yoğun bakımda devam ettiğini aktararak, "Afetin yaşandığı ilk günden bugüne cerrahi müdahale yapılan Gaziantepli depremzede sayısı 1994'tür. Gaziantep'te 340 bin 150 kişiye birinci basamak temel sağlık hizmetleri ulaşmış, toplamda ise 636 bin 940 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. Acil başvuru sayısı 177 bin 311, tüm birimlere yapılan toplam başvuru sayısı ise 327 bin 596 olarak gerçekleşmiştir. Çadır kentlerdeki acil müdahale ünitelerinde yapılan muayene sayısı 22 bin 202'dir." şeklinde konuştu.



Bakan Koca, hafif yaralı olup tetanos aşısı yaptırmayan vatandaşlardan en yakın sağlık birimine müracaat etmelerini istedi.



"NURDAĞI VE İSLAHİYE'DE ŞEBEKE SUYU İÇME SUYU OLARAK KULLANILMAMALIDIR"



Depremden etkilenen illerde halk sağlığı açısından muhtemel sorunlara karşı gerekli çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Koca, bunların başında su kaynaklı sorunların geldiğini vurguladı.



Bakan Koca, özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep'te, su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümlerinin ilk günlerden itibaren düzenli olarak yapıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938'inde klor oranı yeterli, 60'ında yetersiz bulundu. Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış, bu örneklerden 512'si sağlık açısından uygun, 103'ü ise uygunsuz bulunmuştur. Uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99'unda mikrobiyolojik, 29'unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında ısrarla vurgulamak isterim, Gaziantep'te, Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır."



"Salgın hastalık" riski gibi kritik konunun maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak üslup ve tarzla da dile getirildiğine dikkati çeken Koca, "Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden 'sendromik sürveyans' etkin şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır." dedi.



"OSMANİYE'DE HASTANE HARİCİ 61 SAĞLIK TESİSİNDEN 43'Ü HASARSIZ DURUMDA"



Osmaniye'deki eczane ve hastanelerin durumuyla sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Koca, kentte 4 devlet hastanesi, 64 aile sağlığı merkezi, 112 acil istasyonlarından 28'i, 38 sağlık evi, 5 toplum sağlığı merkezinin hizmetlerine aksatmadan devam ettiğini söyledi.



Sahra hastanesinde hastalarla aynı şekilde ilgilendiklerini vurgulayan Koca, şehre halen hizmet veren 202 eczane olduğunu kaydetti.



Koca, Osmaniye'de binası ağır hasar gören sağlık kurumunun, Bahçe ilçesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olduğunu dile getirerek, "İl genelinde, hastane harici 61 sağlık tesisinden 43’ü hasarsız durumdadır. Hastane harici sağlık kurumlarına ait binalardan biri ağır, 5’i orta, 12’si ise az hasarlıdır. Hastanelerimizde servisler yatak doluluk oranı sadece yüzde 48’dir. Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 59’dur. Depreme bağlı sebeplerle yatırılarak tedavi edilen Osmaniyeli hastalarımızdan 2 bin 565’i çok şükür taburcu oldular. 30 depremzede hastamızın tedavisi ise halen serviste, 9 hastamızın tedavisi de yoğun bakımda devam etmektedir." ifadesini kullandı.