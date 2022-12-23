Bakan Koca'dan 'randevu yaptırımı' eleştirilerine yanıt

Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenlere, iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı.



Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.



Konuyla ilgili eleştirilere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yanıt verdi.



Twitter hesabından bir açıklama yapan Koca, “İyi olacak hasta” randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder" ifadelerini kullandı.

“İyi olacak hasta” randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2022

Koca, önceki paylaşımında ise uygulamanın başladığını şu sözlerle duyurdu:



"MHRS’den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. UYGULAMA BAŞLADI. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun."