Bakan Koca'dan 'randevu yaptırımı' eleştirilerine yanıt

Sağlık Bakanı Koca, gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenlere yaptırım getiren uygulamaya yönelik eleştirilere "İyi olacak hasta randevusuna gelir" sözleriyle yanıt verdi.

Bakan Koca'dan 'randevu yaptırımı' eleştirilerine yanıt

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Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenlere, iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı.

Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.

Konuyla ilgili eleştirilere Sağlık Bakanı , yanıt verdi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Koca, “İyi olacak hasta” randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder" ifadelerini kullandı.

Koca, önceki paylaşımında ise uygulamanın başladığını şu sözlerle duyurdu:

"MHRS’den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. UYGULAMA BAŞLADI. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun."

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