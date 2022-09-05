Bakan Koca'dan sağlıkçılara ek ödemede 'katsayı' açıklaması

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Temel bilimler dahil afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.09.2022 - 04:52

Bakan Koca'dan sağlıkçılara ek ödemede 'katsayı' açıklaması

İlişkili Haberler

6 soruda sağlıkçılara 'ek ödeme'

6 soruda sağlıkçılara 'ek ödeme'

Sağlık Bakanı , sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili düzenlenmeler ile uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hastanelerde görev yapan halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilim uzmanları için 3'e çıkarılıp diğer uzmanlarla eşitlenen katsayı Eylül'de uygulanacak. Temel bilimler dahil afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (İSM, TSM) taban ek ödeme katsayısı kurum hedeflerinin yayınlanmasıyla birlikte 1'e çıkmıştı. Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde bu katsayı hekim dışı sağlık personeli için 1,1'e çıkmış olacak. Değişiklik uygulamaya konuldu."

112 Acil Hizmetlerde çalışan personelin taban ek ödemesinin yüksek tutulduğunu belirten Bakan Koca, "Hesaplamada kullanılan katsayı, hekimlerde yüzde 10, diğer sağlık personelinde yüzde 40 oranında artışla uygulamaya konuldu. Toplu sözleşmeden doğan haklar ile hekim dışı sağlık personeli için ayrıca yüzde 10 artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...