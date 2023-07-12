Bakan Koca'dan "sıcak çarpması" uyarısı: Sıcak çarpması nedir, belirtileri nelerdir?

Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.



İstanbul ve birçok şehirde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Ege ve Akdeniz'de ise sıcalık 40 dereceye ulaşacak.



Bir hafta sürmesi beklenen sıcak hava dalgasıyla ilgili uzmanlar art arda uyarıda bulundu.

BAKAN KOCA'DAN "HİPERTERMİ" UYARISI

Bir uyarı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekti.