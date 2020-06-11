Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına: Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımında, "Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı 11.06.2020 - 03:16

Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına: Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin "Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, son dönemde yeni şiddet olayları yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşım, iki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde! Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun."

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