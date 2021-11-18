Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli corona virüs aşısı TURKOVAC'ın yıl sonuna kadar acil üretim onayı alarak kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 18.11.2021 - 11:28

Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması

Sağlık Bakanı , ''TURKOVAC, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak" dedi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Koca, TURKOVAC'ın küçük ölçekli üretiminin yapıldığını paylaştı ve büyük ölçekli üretim için acil kullanım onayı beklendiğini söyledi.

Bakan Koca, Endonezya, Malezya dahil çok sayıda ülkenin güvenilir buldukları için TURKOVAC'ı beklediklerini belirtti.

Koca, salgınla mücadelede aşıda olduğu gibi ilaçta da erken dönemde kullanıma geçmek istediklerini söyleyerek ''İlacı da en erken kullanan ülkeler arasında olmak istiyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı, son bir hafta içinde hastane yükünün azalmaya başladığı bilgisini de paylaştı.

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