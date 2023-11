Bakan Koca: Gazze'den 50 kişilik üçüncü tahliye yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Gazze'den 88 hasta, 62 de refakatçi olmak üzere toplam 150 kişinin getirildiğini hatırlatan Koca, İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir koordinasyon ekibinin çalışmasıyla hastaların getirilmesini organize ettiklerini söyledi.



Şu an 88 hastanın 48'inin Bilkent Şehir Hastanesi'nde, 40 hastanın da Etlik Şehir Hastanesi'nde olduğunu bildiren Koca, şu bilgileri verdi:



"Bilkent Şehir Hastanesi'nde 3 hastamız yoğun bakımdaydı, bir hastamız beyin cerrahisinin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınmıştı. O da bugün servise alındı. Bilkent Şehir Hastanesi'nde bulunan 48 hastamızdan 2 tanesi halen yoğun bakımda ama entübe değil, durumları ciddi değil, yakın takip ediliyor. Etlik Şehir Hastanemizde ise 40 hastamız var, orada da 4 hastamız yoğun bakımda, bu hastalarımızdan entübe olan herhangi bir hastamız yok, durumları yakından takip edilen hastalar. Toplamda 88 hastanın 6'sı şu an yoğun bakımda takip ediliyor, diğer hastalarımız servislerde takip ediliyor."



Koca, 4 hastanın kan hastalıklarıyla ilgili, geri kalanların onkoloji hasta grubu olduğunu dile getirerek, bu hastaların ağırlıklı olarak Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nde takip edilen onkoloji hastaları olduğunu bildirdi.



"PREMATÜRE BEBEKLERLE İLGİLİ DE ÇALIŞILIYOR"



İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibinin 3. tahliye konusunda yoğun çalıştığını dile getiren Koca, "3. tahliye önümüzdeki günlerde olabilir. İsrail ve Mısır Sağlık Bakanlarıyla görüşmemde de ifade ettim: Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi... Bu konuyla ilgili de mutabık kaldık. Şu anda 50 kişilik ağırlıklı çocuk olmak üzere bir liste üzerinde çalışılıyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bu netleşmiş olur." diye konuştu.



Prematüre bebeklerle ilgili de çalışıldığını, bebeklerin bir kısmının Mısır'a alındığını, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir netlik olmadığını açıklayan Koca, "Biz, ısrarla Türkiye'ye getirilmesi için her türlü altyapıyı hazır hale getirmek istediğimizi ifade ettik. Bu konuyla ilgili de çalışılıyor." dedi. Koca, 4 yaş altı çocuk yaş grubunun ilk tahliyede olmasını planladıklarını bildirdi.



Koca, 3. tahliye için net bir tarihin belirlenip belirlenmediğine yönelik soruya, "Önümüzdeki günlerde, bu hafta olur diye bekliyorum. Şu an 50 kişilik liste ortaya çıktı. Liste üzerinde şu an çalışılıyor." dedi.



Sağlık Bakanı Koca, bu 50 kişiden kaçının getirilebileceğini, kaç kişinin gelebilir durumda olduğu konusunda koordinasyon ekibinin çalıştığını, bir iki gün içinde bunun netlik kazanacağını söyledi.



Koca, 62 refakatçiden 7'sinin aynı zamanda hasta olarak servislerde takip edildiğini bildirdi.

