Bakan Koca: Sinovac aşısı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

03.03.2021 - 19:37
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bugün Sinovac aşısının Türkiye faz 3 sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Bakan Koca, aşının genel etkinliğinin yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engellediği ifade etti.
Koca, ''Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde'' açıklamasında bulundu.
Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde. pic.twitter.com/AmTfnfa6Oa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 3, 2021