Bakan Koca: Sinovac aşısı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, ''Bugün Sinovac aşısının Türkiye faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde'' açıklamasında bulundu.

03.03.2021 - 19:37

Bakan Koca: Sinovac aşısı hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bugün Sinovac aşısının Türkiye faz 3 sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Bakan Koca, aşının genel etkinliğinin yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engellediği ifade etti.

Koca, ''Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde'' açıklamasında bulundu.

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