Bakan konvoyunda yavru kedi alarmı: 112 ekipleri kurtardı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konvoyunda bir aracın tekerine giren yavru kedi,  112 Acil Servis ekibi tarafından çıkarıldı.

Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 'de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğretmenevinden ayrılırken, konvoya girmek için hareket eden bir aracın teker kısmından kedi sesi geldi.

Sürücü durumu fark ederek aracı dururdu. Kedinin ise ayağı tekerlek arasındaki bir boşluğu sıkıştı.

Bakan takibi için bölgede bulunan 112 acil servis ekibindeki 2 kadın sağlık personeli, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yavru kedi, sağlık personeli tarafından yakından bulunan bir veteriner kliniğine teslim edildi. Kedinin ilk yapılan kontrolünde ayağında kırık olduğu belirlendi.

